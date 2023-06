Stella McCartney crea la borsa in foglie di banano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Life&People.it Una fibra 100% vegan, cruelty free che, non solo non danneggi l’ambiente, ma che abbia effetti positivi sullo stesso. Non è un’utopia ma il materiale scelto per una nuova tote bag vegana, disponibile per la prossima stagione autunnale. Ideato dall’omonima azienda Bananatex®, la nuova collaborazione traed il brand punta a ridefinire il concetto di economia circolare Interamente realizzata condelle piante dilaè biodegradabile a 0 impatto ambientale; prova di un vero cambiamento che vede nel sustainable fashion l’unica direzione possibile. La Fungi Forest Bag indiDal taglio squadrato e con manico piccolo, è pensata per la collezione Autunno-Inverno 2023. La bag della serie logo è impreziosita da ...

Borsa Stella McCartney realizzata prima volta foglie piante banano Life and People

La stilista britannica Stella McCartney continua a innovare e a investire in alternative alla pelle con la sua prima borsa realizzata in Bananatex, un tessuto resistente e impermeabile interamente nat ...Stella McCartney presenta la prima borsa vegana fatta con piante di banana. Si tratta di un accessorio naturale, circolare e senza plastica.