Stan Smith | «Ho vinto Wimbledon ma ormai per tutti sono solo una scarpa»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 giugno 2023) «Una volta Hugh Grant era seduto qualche fila davanti a me nel Royal Box di. A un certo punto si è girato e mi ha detto: “La prima volta che ho baciato una ragazza avevo ai piedi le tue scarpe”».è per Adidas quello che Michael Jordan è stato per Nike. Una. Unavenduta in svariati milioni di esemplari. Nel caso diil destino, causa il passare delle generazioni, s’è quasi compiuto. Il tennista ex numero 1 del mondo, vincitore di, èconosciuto appunto per essere una. Ora ha 77 anni, lo ha intervistato il Venerdì. E si dice sempre molto divertito da questo suo destino super-commerciale. Quelle iconiche scarpe di cuoio bianche le indossava lui stesso, quando ancora giocava: ...