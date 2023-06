Stan Lee | la recensione | da un grande talente derivano grandi eredità

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 giugno 2023) LadiLee, documentario firmato Disney+ e dedicato al papà deisupereroi Marvel, capace di rendere uomini super in esseri umani imperfetti e dalleresponsabilità. "Da unpotereresponsabilità", e quello diLee era un potere davvero raro, un talento che l'uomo ha saputo raccogliere, interiorizzare, far suo così da affrontare al meglio le responsabilità che da esso sarebbero sopraggiunte. Come sottolineeremo in questadiLee, il documentario a opera di David Gelb (e disponibile su Disney+) riesce a racchiudere tutto l'universo creativo nato in seno a una mente visionaria come quella del papà di casa Marvel. Un microuniverso che ha dato non solo i ...