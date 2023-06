Stan Lee 2023 Il documentario che tutti i fan hanno atteso

La vita del 'Sorridente'raccontata dalla sua voce, in un nuovo documentario per Disney+.A poche ore dalla morte di uno dei suoi più grandi collaboratori, John Romita Sr. ,viene ricordato in un documentario disponibile dal 16 giugno su Disney + , che ha diffuso il trailer ufficiale. L'iconico autore di alcuni dei più importanti personaggi della Marvel, come ...Dopoun altro grande se n'è andato, stiamo parlando di John Romita Senior , il fumettista storico della Marvel Comics che ha creato personaggi come The Amazing Spiderman , Hulk e Capitan America. ...

Stan Lee, raccontato da Stan Lee ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il regista David Gelb mescola alla voce di Lee inserti documentari e ricostruzioni delle scene che hanno rappresentato dei momenti di passaggio fondamentali, nonché testimonianza di alcuni dei più ...Stephen Ditko, rinominato semplicemente Steve, è conosciuto per essere il co-creatore di Spiderman, insieme a Stan Lee.