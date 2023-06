Spotify rescinde accordo podcast con Meghan e principe Harry

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il gigante dello streaminge Archewell Audio, la società di produzione audio fondata daMarkle e dal, in una dichiarazione congiunta hanno annunciato di aver concluso la loro collaborazione dopo 2 anni e mezzo.Il Wall Street Journal ha riferito che "Archetypes" della Markle, è stato l'unico prodotto messo in atto durante l', maha deciso di non rinnovarlo per una seconda stagione, poiché non sono stati raggiunti i benchmark di produttività richiesti. La Archewell non riceverà l'intero pagamento dall', che nel 2020 era stato concordato a 20 milioni di dollari.