Sport in tv venerdì 16 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,162023. Occhi puntati sul tennis con i primi tornei Atp sull’erba di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch e Wta di Nottingham e ’s-Hertogenbosch. Spazio anche al basket con la seconda sfida dell’Italia di Lino Lardo che, dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca, se la vedrà contro Israele. Grande spazio poi per l’atletica e alla seconda giornata dell’Us Open di golf. Di seguito, il palinsesto completo delloin tv della giornata di16Face.

... domenica 18 e lunedì 19 giugno), altrettante a Rimini in Piazzale Fellini (giovedì 6,7 e ... 'Roma torna Capitale della Musica live - sottolinea l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo,e ...La palla a due è fissata alle ore 20:30 di16 giugno sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna - Olimpia Milano dei playoff di Serie ...La palla a due è fissata alle ore 20:45 di16 giugno sul parquet della Unieuro Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Forlì - Cremona dei playoff di Serie A2. SEGUI LA ...