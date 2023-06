Spinazzola | 'Mourinho ha cambiato la Roma | che potenziale Frattesi e Scamacca'

Leonardoè stato intervistato ai microfoni della diretta Fanast RFT su Discord. Il terzino, per ... "Josèè una persona pura che sa usare il bastone ma anche la carota con i suoi ...Semifinale e la finale perònon ha potuto giocarle a causa della lesione al tendine rimediata contro il Belgio. Il giallorosso ha ripercorso quei momenti ai microfoni di Gianluca Spadoni ...ha cambiato la mentalità a tutta la Roma - ha proseguitodurante l'intervista - . Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci, ora io stesso cambiato e ...

