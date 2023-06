Special Olympics | lo sport più bello a Berlino

Mancano due giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi mondiali estivi di, associazione sportiva per persone con disabilità intellettiva. Oltre 7mila atleti e 20mila volontari provenienti da 190 nazioni, gareggeranno insieme in 26 discipline a Berlino, dal ...Grande attesa per la cerimonia di apertura dei Giochi Mondiali Estivi di, che si terrà sabato 17 giugno all'Olympic Stadium di Berlino. Anche quest'anno Coca - Cola affianca orgogliosamente l'organizzazione nello svolgimento dei Giochi, in programma fino a ...'Dopo il grande successo ottenuto ai campionati Playthegames 2023 diItalia - ha annunciato il primo cittadino - ho avuto il piacere di premiare il nostro atleta speciale Francesco ...

Al via sabato i giochi di Special Olympics con Coca-Cola Agenzia ANSA

Domani a Berlino la cerimonia di apertura dei World Summer Games di Special Olympics: 16 i ticinesi in gara, con grandi ambizioni.FRASCATI (sport) - I giochi mondiali riservati a migliaia di atleti con disabilità intellettive si svolgeranno in Germania a Berlino ilmamilio.it - contenuto esclusivo Frascati è presente agli Sp ...