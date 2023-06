Spazio | primo volo commerciale di Virgin Galactic | con 3 italiani

...27 e il 30 giugno l'Italia tornerà nello, stavolta con Virgin Galactic. La compagnia di Richard Branson ha annunciato sul suo sito, anche con un video promozionale, che effettuerà il suo...Sarà disponibile dal prossimo ottobre lo smartphone più piccolo pensato per occupare poconelle nostre tasche: infatti, dopo ilprogetto Jelly lanciato nel 2017, è ancora una volta Unihertz a proporre su Kickstarter una soluzione che sta nel palmo di una mano. Noto come lo ...... che riferisce che, ormai completati ilvolo spaziale Unity 25 e le successive analisi e ispezioni dei veicoli, è pronta a portare nelloi primi clienti . Galactic 01 sarà una missione ...

Il primo volo di una donna nello spazio 60 anni fa - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Virgin Galactic porterà tre italiani nello spazio per la missione Virtute: appuntamento tra il 27 e il 30 giugno allo Spaceport America in New Mexico. Con quasi due anni di ritardo, ...“Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati”. Così in una nota Michael Colglazier, ...