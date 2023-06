Sparò contro dei migranti | ora Traini pensa al futuro | Farò il contadino

(Di venerdì 16 giugno 2023) Luca, condannato a dodici anni di reclusione per aver aperto il fuoco nel 2018sei, sembra aver trovato una nuova dimensione in carcere: coltiva l'orto, produce formaggi e ha avuto il permesso di vendere i suoi prodotti al mercato. "Quando uscirò,il

La classe politica di opposizione, invece, non maramaldeggiadi lei e preferisce adottare un critico mai scomposto 'politically correct' nei confronti della sua 'svista'. Ne è un esempio l' ...Nel 2023, ha sottolineato, ci sono già stati 600 casi di sparila popolazione serba che vive in Kosovo e nessuno sparola popolazione albanese. E ha ricordato ancora una volta come la ...EPISODIO 2 La morte di Dirk Hamer comincia a cambiare profondamente la vita di tutte le persone coinvolte, in particolare quella della famiglia Savoia, che deve combattereil rischio di ...