Spari da una moto | uomo ferito nel Napoletano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle 14 i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Roma a Pomigliano d’Arco, non lontano dalla scuola Ponte-Siciliano. Due persone a bordo di una– secondo una prima ricostruzione -avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco. Undi 37 anni sarebbe stato raggiunto da un proiettile al ginocchio destro. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Spari in pieno giorno a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano: ferito un uomo. Intorno alle 14 i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Roma, non lontano dalla scuola ...