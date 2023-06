"Grazie mister" scrive sui social network Victor Osimhen per salutare e ringraziare Lucianoall'indomani dell'annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli . Passaggio di consegne per la panchina azzurra ma i calciatori del tricolore non dimenticano il tecnico del grande ..., poi, riuscì a risollevare i capitolini portandoli al terzo posto prima, alle spalle ... Stavolta, invece, è il 59enne di Nemours a succedere all'allenatore toscano, che gliperò una ...... superato poi da Lucianonel 2016/2017. Chiude la stagione al secondo posto, bissato ... Nel 2018/2019 non riesce ad andare oltre il quinto posto, eil club a fine stagione. Il 14 ...

Spalletti lascia Napoli: arriva il messaggio social di Osimhen Corriere dello Sport

Svelati i motivi del mancato approdo di Christophe Galtier al Napoli: importanti retroscena sul mancato accordo ...È pronta a prendersi la scena a Napoli così come il suo compagno Rudi Garcia, nuovo allenatore azzurro. Francesca Brienza è già diventata la nuova First Lady del calcio ...