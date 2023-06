Spagna - Italia | la moviola | Vincic | giusto il rigore dato con l' aiuto

Calciomercato Juventus, no a Zaniolo: i tifosi insorgonoNicolò Zaniolo alla Juventus non ha il favore del popolo bianconero, stando alle reazioni dopo. Zaniolo (LaPresse) - ...Commenta per primo Niente da fare per l', sconfitta dallache va in finale di Nations League contro la Croazia . Sempre domenica, ma nel pomeriggio, gli Azzurri di Mancini sfidano i padroni di casa dell'Olanda per il terzo ...ENSCHEDE (Olanda) - Solito Vincic (voto: 6 ), si perde sempre qualcosa, questa volta da rivedere soprattutto il disciplinare, le scelte pesanti le porta in qualche modo a casa. Difficile da pizzicare ...

Nations League - Le pagelle di Spagna-Italia 2-1: il centrocampo brilla ma non dura, Bonucci horror, Chiesa impalpabile Eurosport IT

Zaniolo torna a parlare della Roma durante il match di Nations League Spagna-Italia: "Questi mesi sono serviti per riprendermi. Tutte le cose nella vita hanno un inizio e una fine, l’esperienza alla # ...Non si finisce mai. Il giorno dopo Spagna-Italia di Nations League ecco le qualificazioni europee, oggi non c'è granché di bello, forse il programmino più classico ce lo propone l'amichevole tra Polon ...