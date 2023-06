Spacca il salvadanaio e ci trova 17mila euro | “Ore per contarli tutti” Video

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu –ricco, più ricco di quanto si possa immaginare. “Dove può arrivare la parsimonia” potrebbe essere un tema su cui riflettere, perché la storia condivisa da un messicano (con tanto disu TikTok) è di quelle abbastanza incredibili, in grado di suscitare anche una certa invidia.aperto: dentro oltreIl signore in questione ha infilato ogni giorno, per due anni, una banconota o una moneta di taglio variabile nel suo, con la classica forma di maialino. E così facendo ha messo da parte una cifra considerevole. L’uomo, un messicano, ha deciso di condividere sui social l’apertura del, e ilrisultante è stato pubblicato su TikTok dalla figlia, sbalordita dalla quantità di ...

Spacca il salvadanaio e dentro trova 17.300 euro: "Ci sono volute ore per contarli" Today.it

Ogni giorno, per due anni, ha infilato una moneta o banconota di diverso taglio nel salvadanaio a forma di maialino, mettendo da parte una fortuna. Così un padre di famiglia del Messico ha deciso di c ...Il filmato mostra il momento in cui il ricco salvadanaio va in frantumi sotto i colpi di un martello: sul pavimento cadono tante monete, ma anche banconote di taglio diverso ...