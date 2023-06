Southampton | UFFICIALI due addii | Walcott non rinnova

Ma il City, che non perdeva da 25 gare, era senza Haaland e De Bruyne, tenuti fuori in ...1 - 0 Leeds " Tottenham 1 - 4 Leicester " West Ham 2 - 1 Manchester Utd " Fulham 2 - 1" ...Di contro nelle ultime nove trasferte in garehanno vinto una volta sola. Restando in ...30 Leeds - Tottenham 17:30 Leicester - West Ham 17:30 Manchester Utd - Fulham 17:30- ...Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali socialSky Sport. Tutto lo Sport di Sky ... telecronaca Andrea Marinozzi Manchester United - Fulham , telecronaca Gianluigi Bagnulo...

UFFICIALE: Southampton, Theo Walcott e Mohamed Elyounoussi non rinnovano il contratto TUTTO mercato WEB