“Sono vivo” | Papa Francesco esce dal Gemelli e si mette a scherzare ma non troppo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilha lasciato il Policlinicodi Roma al mattino del 16 giugno. Vi era ricoverato dal 7 giugno, a seguito di un’operazione all’addome. Il Pontefice è uscito dall’ingresso principale dell’ospedale in sedia a rotelle, salutando pazienti e giornalisti che lo aspettavano. “” ha scherzato rispondendo ai microfoni di Rai News uscendo dall’ospedale. Ha quindi ringraziato i giornalisti: “Grazie per il vostro servizio, grazie tante“, ha detto mentre con la sedia a rotelle attraversava le due ali di cronisti e pazienti che all’uscita dell’ospedale lo hanno applaudito.lascia il Policlinicodi Roma il 16 giugno 2023. Foto Ansa/Fabio Frustaci“I viaggi? Li farà“ C’era attesa fin dalle prime ore della mattina al Policlinico ...

Così spiega il concetto lo stesso artista: "i sogni, nel loro senso più ampio, a creare l'... Come ha dichiarato lo stesso Pat Metheny , "creando, ma con pochissimo tempo per assimilare ...Infatti, per me, i momenti più fortistati quelli dentro il 'pollaio'. Un caldo pazzesco, l'...salgono sul palco e diventano ancora una volta imprendibili e obbligatoriamente da vedere dal". ...Novità del contest di quest'annole finali live: gli 8 finalisti si esibiranno infatti in due eventi dalal Rock in Roma. Qui tutte le informazioni aggiornate sul contest. HIT WEEK è il più ...

Il Papa esce dall'ospedale: 'Sono vivo'. Confermato l'Angelus di domenica Agenzia ANSA

Il Pontefice ha subìto un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. “Sono vivo”: così Papa Francesco ha risposto sulla sua salute ai microfoni di Rai News ...Papa Francesco è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, dopo 10 giorni di ricovero, col pensiero al naufragio nel Peloponneso ...