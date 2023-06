“Sono marito e moglie!” Fiori d’arancio al GF Vip | l’amato ex vippone e la fidanzata hanno detto sì

(Di venerdì 16 giugno 2023) Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sisposati. Giornata speciale oggi, venerdì 16 giugno, per il fratello di Mario Balotelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, anche lui calciatore come il fratello maggiore con ultima esperienza quest’anno in D con l’Ospitaletto, hasì allaGiorgia Migliorati Novello. La cerimonia è stata celebrata oggi alle 15, nel Bresciano, da un sacerdote beneventano. Si tratta di don Ezio Rotondi, parroco della Chiesa ‘Santa Maria Assunta e San Bartolomeo’ di Apice, che ha raccontato: “L’amicizia con Enock è quasi decennale, quando ero ancora parroco al quartiere di Capodimonte, a Benevento. All’epoca la parrocchia era frequentata da un altro grande amico, l’allora portiere della Strega Claudio Baican, che mi presentò il giovanissimo collega. In questi anni abbiamo mantenuto i ...

