Sono Gesù Cristo | non ho limiti E il giudice lo assolve dall' accusa

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un uomo residente a Perugia era finito a processo per violazione di domicilio: si era introdotto in un centro yoga all'insaputa dei proprietari, trascorrendovi la notte e giustificandosi dicendo di essere. Ma nelle scorse ore, è stato assolto: il fatto non sussiste