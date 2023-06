(Di venerdì 16 giugno 2023) su Tg. La7.it - Il ruolo di Silvioper gli italiani? Secondo oltre la metà di loro è una figura che divide. Il dato emerge da unSWG commissionato da La7: per ...

Il ruolo di Silvio Berlusconi per gli italiani Secondo oltre la metà di loro è una figura che divide. Il dato emerge da uncommissionato da La7: per il 55% del campione intervistato il leader di forza Italia è stato una figura che non ha unito il Paese, opinione invece sostenuta da un quarto degli ...... 12 giugno), Euromedia (8 giugno), Noto (6 giugno), Piepoli (6 giugno),(5 e 12 giugno) e Tecne' (3 e 10 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascunconsiderato è disponibile ...... 12 giugno), Euromedia (8 giugno), Noto (6 giugno), Piepoli (6 giugno),(5 e 12 giugno) e Tecnè (3 e 10 giugno). La nota metodologica dettagliata di ciascunconsiderato è disponibile ...

Sondaggio Swg, per il 55% Berlusconi 'divisivo', ricordato anche per gli scandali TGLA7

Il ruolo di Silvio Berlusconi per gli italiani Secondo oltre la metà di loro è una figura che divide. Il dato emerge da un sondaggio SWG commissionato da La7: per il 55% del campione intervistato il ...Il sondaggio Radar Swg. Il Cavaliere definito intraprendente e carismatico dalla maggioranza degli elettori, ma a scapito dell'inestà e della ...