Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Germania | F1 Canada | IndyCar Road America

(Di venerdì 16 giugno 2023) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, cone Formula 1.Si parte con la, con il Gran Premio diin programma domenica alle 14 su Sky, SkyUno e in streaming su NOW, raccontata daGuido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadiniconduce gli approfondimenti di pre e post gara. Dalle 9.40 il warm up della. Poi le altre...

Ci sarà tempo per migliorare, sicuramente" , commenta ai microfoni dinel postpartita. Frattesi, messaggio al Sassuolo sul futuro "Sicuramente, per noi deve essere un piacere e uno stimolo - ...Commenta per primo Il centrocampista Davide Frattesi ha parlato adopo il ko dell' Italia contro la Spagna: 'Il gol annullato Probabilmente dovevo essere un pizzico più attento per non andare in fuorigioco, poi in altre due occasioni potevo fare meglio. ...2 La Lazio ha messo nel mirino Boulaye Dia della Salernitana ma fra le due società possono andare in scena anche altre operazioni in questa estate di mercato. Secondo quanto riporta, infatti, i due club stanno discutendo di un possibile scambio legato al passaggio di Cancellieri in Campania, con Bonazzoli che può fare il percorso inverso.

Sky Sport - Principio d'accordo con il Sassuolo per Frattesi: serve l'autorizzazione di Zhang Fcinternews.it

"Stiamo parlando, dovrebbero rimanere entrambi" ha detto Pastorello prima dell'incontro in sede con i nerazzurri. Per De Vrij c'è l'accordo di massima per un rinnovo biennale, mentre su Acerbi il club ...La Fiorentina lavora per regalare un nuovo esterno offensivo a Italiano: il sogno è Berardi, ma nelle ultime ore c'è stato un inserimento per Lukebakio. Il belga piace anche all'Inter e non solo... La ...