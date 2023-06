(Di venerdì 16 giugno 2023) Si accendono i riflettori sulla città eterna che, a partire da questo weekend, ospiterà la nuova tappa deling, gara dedicata alla specialità street valida come evento di qualificazione olimpica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno ben 275 gli atleti che si presenteranno al Parco del Colle Oppio, tra cui spiccano 83 donne e 192 uomini provenienti da 57 Paesi differenti. Indei preziosissimiutili in otticaper volare nella rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri saranno della partita con un roster composto da cinque atleti selezionati dal CT Mattia Restante: staimo parlando di Asia Lanzi, punta di diaante della Nazionale, Augustin Lautaro Aquila, Giuseppe Cola, Andres Martin Gramaglia Fusconi e Diego Nardini. Proprio la gara ...

Speriamo siano carichi, soprattutto perché ormaiè la Wimbledon dello skateboarding. I giovani ... Noi come Federazione abbiamo 7mila iscritti per lo, ma ci sono ancora tantissimi che ...è pronta a ribadire, ancora una volta, il ruolo di capitale mondiale dello: dal 18 al 25 giugno, infatti, i migliori skater del mondo si sfideranno nel rinnovato Skatepark del Parco ...Dal 18 al 25 giugno,ospita i migliori artisti delloal Parco del Colle Oppio, all'ombra del Colosseo, per lo "Street Skateboarding Rome " . Tappa che assegnerà punti utili alla qualificazione olimpica ...

Skateboard, Roma accoglie il World Skateboarding Tour 2023: in palio punti per il ranking olimpico OA Sport

