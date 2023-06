Sinner ko in Olanda | eliminato da Ruusuvuori ai quarti

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Anche Janniksi ferma aidi finale. Dopo Musetti a Stoccarda, l’altoatesino viene sconfitto nel torneo di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese, n.9 Atp e secondo favorito del tabellone, è stato sconfitto dal finlandese Emil, numero 42 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, in un’ora e 21 minuti di gioco. In semifinalese la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor. L'articolo proviene da Italia Sera.

