Simona Pecunia | “Grazie al network marketing ho trovato la libertà economica e la serenità lavorativa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) - L'imprenditrice ha abbracciato il, ora impegnata nella vendita di depuratori ionizzanti di una nota azienda giapponese Monza, 16 giugno 2023.è un esempio di come il coraggio, la determinazione e la volontà di cambiamento possano portare a una vita piena di soddisfazioni. Dopo 13 anni di lavoro come dipendente, l'imprenditrice di Monza ha preso una decisione che avrebbe cambiato la sua vita in modo radicale: abbandonare la presunta sicurezza del lavoro tradizionale per intraprendere un percorso nell'imprenditoria autonoma attraverso il. Noto anche comemultinazionale, ilè un modello di business che consente agli imprenditori indipendenti di ...