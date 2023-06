Silvio Berlusconi | Paolo Liguori | Rischio che il centrodestra diventi una macchina chiusa | liberista e statalista

Il lascito politico di Forza Italia passa attraverso la famiglia di. Per Antonio Tajani , l'investitura a reggente del partito che guiderà la fase transitoria. Secondo lo statuto, ...non ha nessun erede e nessun successore.con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Prima o poi qualcuno smetterà di guardare a Giorgia Meloni come fenomeno ...La bocciatura sostanziale e tecnica arriva anche da chi ha difeso per anni colui al quale hanno dedicato la riforma. Franco Coppi , storico legale di, giudica negativamente l'abrogazione dell' abuso d'ufficio contenuta nel ddl Nordio , approvato giovedì dal Consiglio dei ministri . Il giudizio del professore e avvocato è ...

Alle ultime elezioni politiche, il 25 settembre 2022, Silvio Berlusconi era stato eletto senatore nel collegio uninominale di Monza, quello che include tutta la provincia lombarda di Monza e Brianza, ...Parlare di Silvio Berlusconi è sempre difficile perché ci si trova di fronte ad una persona dalle doti eccezionali che qualcuno potrà dire male utilizzate, ma che non si possono negare. Personalità po ...