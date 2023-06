Silvana De Mari condannata in Cassazione per diffamazione del Pride e dei movimenti Lgbtq+

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo l’Ordine dei Medici è la volta della Corte di. I supremi giudici hanno condannato in via definitiva l’ex dottoressaDepernei confronti deiLgbtqia+. A farlo sapere è il Coordinamento Torino, che aveva proposto la querela e si era costituito parte civile. «I giudici hanno riconosciuto la legittimità in capo al Coordinamento della rappresentanza deiLgbtqia+. Confermata anche la condanna diDeal pagamento di una somma provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti del Coordinamento quale risarcimento del danno già provato nel giudizio penale. Sabato al Torinofesteggeremo questa importante sentenza, seppur senza l’importante ...

