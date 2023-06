Sgarbi si infila in un supermercato all’1 di notte | così il sottosegretario improvvisa la cena nel locale deserto – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) È lail momento ideale per Vittoriodi intrufolarsi nei supermercati, come lui stesso racconta sul suo profilo TikTok. «Di solito non faccio la spesa – racconta ilalla Cultura – ma quando vado al, ci vado sempre di». Momento ideale visto che all’una di, in quela Caravaggio nella provincia di Bergamo, non c’era praticamente nessuno se non i commessi, visibilmente sorpresi che qualcuno fosse entrato e che soprattutto quel qualcuno fosse. L’obiettivo del critico d’arte era comprare un mango, ma l’incursione tra gli scaffali della frutta prende una piega del tutto inaspettata. E si trasforma in una sorta di spuntino notturno.34. Nel reparto frutto alla fine ...