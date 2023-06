Sfonda il parabrezza di un’auto della Polizia locale | in manette un 33enne

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Bergamo. È stato arrestato dalladi Bergamo nel pomeriggio di venerdì 16 giugno per danneggiamento, ma ne aveva combinate di tutti i colori in questi ultimi giorni. Era stato denunciato a piede libero ieri a Orio per danneggiamento, a Brescia per ben due volte nella giornata di martedì (dalla Questura e dalla) sempre per danneggiamento, sempre a piede libero: a Bergamo oggi gli è costata cara l’ennesima intemperanza, arresto e processo per direttissima in programma domattina. Oggi in via Coghetti, A.A.M.M. di 33 anni e residente a Brescia, ha preso prima di mira le vetrata di una palestra (che ha colpito con un manubrio per pesi), poi è entrato al Comando die hato ildi un auto in sosta ...