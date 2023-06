Severini | “Pattuglie di vigili a Torrimpietra? Sono momentanee Lo chiede la gente e il Comune si attiva”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Fiumicino – “Mi vedo costretto a rispondere alla polemica innescata sulla stampa da consiglieri di opposizione sull’utilizzo di due auto e diversi agenti della polizia locale dalle 10.00 alle 12.30 e di una dalle 16.00 alle 18.00 all’incrocio di. Replico sul merito, senza perdere tempo in inutili considerazioni sulla pretestuosità della critica, salvo ricordare però che in 10 anni di governo appena passati, le istanze della popolazionesempre state totalmente ignorate“. A parlare è Roberto, neopresidente del Consiglio comunale di Fiumicino, che replica così alle dichiarazioni dell’opposizione, aggiungendo: “Non è il mio modo di intendere la politica, ed infatti è proprio dando voce alle esigenze dei cittadini che come Presidente del Consiglio comunale ho chiesto alla Diridi Polizia ...