Seven | uno dei migliori gialli di fine secolo

(Di venerdì 16 giugno 2023)Iris ore 23.40. Con Brad Pitt, Morgan Freeman e Gwyneth Paltrow. Regia di David Fincher. Produzione USA 1995, Durata: 2 ore e 7 minuti TRAMA Un serial killer impazza per Los Angeles commettendo una serie di efferatissimi omicidi.Le vittime sono , secondo la sua logica, colpevoli dei sette peccati capitali. Due poliziotti, un giovane (Pitt) e un veterano (Freeman)gli danno la caccia, ma non lo prendono. E' il killer che si consegna non prima di aver colpito un cittadino di Los Angeles colpevole di lussuria. Rivelazione atroce: l'ultima vittima è la donna del poliziotto giovane. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno deidi. Mai la città degli Angeli è apparsa così cupa e infernale. E mai Kevin Spacey è stato un cattivo così terrificante.

