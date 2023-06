Serie A | diritti tv | assenti solo Amazon e Rai Ecco chi è in corsa ? TS

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sky, DAZN e Mediaset presenti all’assemblea della Lega diA per itv.invecee Rai. Tutto rinviato però alle prossime settimane per le offerte ritenute basse.TVA ? Come confermato anche da TuttoSport, l’assemblea della Lega diA ha incontrato oggi le emittenti televisive per itv della prossima stagione diA. Si sono presentate Sky, DAZN (che detengono ifino al 2024) e Mediaset. Mentre sono statie Rai. Le offerte sono però state tutte inferiori a 1,15 miliardi di euro, cifra richiesta tramite bando. La LegaA (vedi articolo) ha perciò deciso di convocare una nuova ...

'Ricevute altre 6 offerte per piattaforma ad hoc' . Dopo l'apertura delle buste per iaudiovisivi per il campionato diA (ciclo 2024/2029), la Lega fa sapere di 'aver ricevuto offerte per i diversi pacchetti da parte di 3 broadcaster' e l'assemblea dei club 'come previsto ...... il 26 giugno, prima di passare eventualmente alle offerte per il canale Come prevedibile si andrà ai tempi supplementari per iaudiovisivi dellaA. A questo punto si aprirà una fase di ...Senza padrone isportivi per il campionato diA a partire dal 2024. Nel corso dell'assemblea della Lega Calcio l'apertura delle offerte da parte delle televisioni non è andata a buon fine. Sky, Dazn e ...

Diritti tv Serie A, Rai e Amazon si defilano: Sky, Dazn e Mediaset in gioco Tuttosport

"L'Assemblea della Lega Serie A, come previsto dal bando e come già avvenuto ... L'Assemblea ha inoltre approvato, sempre all'unanimità, l'invito ad offrire per i diritti audiovisivi della Coppa ...MILANO (ITALPRESS) - E' terminata l'Assemblea della Lega Serie A in programma oggi e relativa all'apertura delle buste per le prime offerte relative ai dir ...