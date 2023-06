Sergio Rico | aggiornamento sulle sue condizioni | arriva una drastica decisione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 16 giugno 2023)ladella famiglia diin seguito al tragico incidente che ha colpito il portiere del PSG. Brutti momenti quelli che stanno vivendoe tutta la sua famiglia. Il portiere del Paris Saint Germain circa 20 giorni fa è caduto dal suo cavallo finendo così in terapia intensiva. L’incidente, avvenuto in Andalusia dove l’estremo difensore era volato in seguito alla festa scudetto, ha gettato nello sgomento tutto il mondo del calcio. Secondo i media spagnoli, che hannostruito l’accaduto, il cavallo si sarebbe spaventato a causa del passaggio di un veicolo e così avrebbe in qualche modo disarcionato. Il portiere del PSG, una volta caduto a terra, è stato poi colpito dal quadrupede più volte ...