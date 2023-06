Sergio Endrigo | in uscita la raccolta dei suoi più grandi successi

Vincitore del Festival di Sanremo nel '68 e autore di grandi successi della canzone italiana,, scomparso nel 2005, avrebbe oggi compiuto 90 anni. Una voce amata, ricordata per iconiche musiche come Girotondo intorno al mondo, Canzone per te e Lontano dagli occhi, che ha ...MILANO - Bianca Atzei, classe 1987, nasce a Milano con il cuore in Sardegna. Appassionata di interpreti come Luigi Tenco, Patty Pravo e, nell'agosto 2012 pubblica il singolo "L'amore vero", che in poco tempo diventa un grande successo radiofonico. A seguire, nell'autunno dello stesso anno, esce il singolo "La gelosia" ...Nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone commossa ed addolorata ha ricordato il grandissimo cantautoreche proprio oggi, 15 giugno, avrebbe compiuto 90 anni. La conduttrice, infatti, in apertura ha annunciato: E poi ha aggiunto senza trattenere l'emozione: Dello straordinario cantautore ...

Sergio Endrigo non tramonta mai: a 90 anni dalla nascita l'omaggio della figlia Claudia la Repubblica

‘Altre Emozioni Verranno’, il titolo del cofanetto in uscita questo venerdi. Il cantautore, il 15 giugno avrebbe compiuto 90 anni.“Io bambina, e papà. La nostra casa di Pantelleria. Gli scogli, la barca”. Claudia Endrigo estrae dall’anima un ricordo che pare una foto, ma ci vorrebbe il film di una vita per raccontare l’amore con ...