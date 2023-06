(Di venerdì 16 giugno 2023) “è un“ è il programma quotidiano del primo pomeriggio di Rai 1 che, dopo l’esordio nella scorsa annata, ha conquistato il pubblico con le interviste dia personaggi famosi, le finestre sull’Italia grazie ai collegamenti con gli inviati e i talk sull’attualità con ospiti in studio. Tuttavia secondo alcuni rumor la trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:05 alle 16:05, vedrà un cambio di regia con la sostituzione della conduttrice. “è un”:dice addio? Dalle ultime indiscrezioni pare che la prossima stagione televisivaessere l’ultima peralla guida di ...

Un gradito ritorno nel pomeriggio di Rai 1: mentre si fa sempre più plausibile l'approdo dia Rai 3, cominciano a farsi strada le ipotesi sul palinsesto della rete ammiraglia. E la fascia pomeridiana è certamente la più ambita, tanto da rendere probabile il rientro di Caterina ...Proprio a tal proposito oggi il portale televisivo TvBlog.it ha colto l'occasione per svelare un'altra succosa indiscrezione sul futuro tv di. Di cosa si tratta Pare davvero che dopo ...Al suo posto era arrivatacon Oggi è un altro giorno , ma la trasmissione non proseguirà. I vertici di Viale Mazzini desidererebbero fosse nuovamente Caterina alla guida di un format ...

Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno Chi potrebbe prendere il suo posto Il Corriere della Città

Aria di grandi ritorni in Rai. Caterina Balivo è in pole position per essere la protagonista del pomeriggio di Rai1 al posto di ...Chi è Eddy Siniscalchi, il presunto nuovo fidanzato di Miriana Trevisan ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Tutte le informazioni ...