Serena Bortone | la famosissima al suo posto in Rai | il nome è pesantissimo

(Di venerdì 16 giugno 2023) NEWS TV. In Rai si respira un clima di cambiamento e i palinsesti per la prossima stagione sono in fase di preparazione. Dopo le sorprendenti partenze di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il pubblico si chiede quali nuovi volti animeranno le trasmissioni dell’autunno. Uno dei programmi che potrebbe subire un notevole restauro è “Oggi un altro giorno”, condotto da, che sembra essere oggetto di speculazioni su una sua eventuale sostituzione. Leggi anche: “L’aria che tira”, Myrta Merlino lascia La7: fan sconvolti Leggi anche: Massimo Giletti ad un passo dalla Rai, per lui un programma tutto nuovosostituta da Caterina Balivo L’indiscrezione che circola in rete riguarda Caterina Balivo, unmolto famoso negli studi televisivi di Roma. Caterina ha già ...

In casa Rai sembra confermato lo scoop di Affari che anticipava l'arrivo di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 sostituendo, che negli ultimi tempi non brilla per ascolto a ...Tante cose sono in procinto di cambiare sulla rete pubblica, a partire dai saluti di. Spazio a Caterina Balivo e forse anche a Barbara D'Urso, che si dice sia in fase di trattative ...Aria di grandi ritorni in Rai. Caterina Balivo è in pole position per essere la protagonista del pomeriggio di Rai1 al posto di, ossia colei che aveva preso il testimone dall'attuale conduttrice di Lingo su La7. Parliamo della fascia 14 - 16 dal lunedì al venerdì che per un paio d'anni aveva ospitato il ...

Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno Chi potrebbe prendere il suo posto Il Corriere della Città

C’era il covid e si era un po’ trascurata. Il papà si era ammalato e Miriana Trevisan si era dimenticata di se stessa per seguire il figlio e il padre. E fu proprio suo padre Loris che prima di morire ...“A tutti i catanzaresi dico che non vedo l’ora di arrivare da voi, non ci sono mai stato, sarà davvero emozionante e il mio desiderio più grande, adesso, è quello di vedere il pienone”. E’ il pensiero ...