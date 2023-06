Senza Berlusconi La rubrica “Queste le avete viste?”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Non esistono foto della settimana che reggano il confronto con quasi 30 anni di vita pubblica fatta non solo di governo dell’Italia ma anche di spettacolo, mostra di sé, insomma immagine in tutte le sue declinazioni. Silvioè morto a Milano, in ospedale, la mattina del 12 giugno, da quel momento l’Italia si è fermata: Camera e Senato hanno sospeso i lavori, il governo ha messo in pausa gli appuntamenti istituzionali fino a dopo i funerali di Stato, che si sono tenuti mercoledì 14 giugno, stesso giorno in cui è stato indetto il lutto nazionale.non è stato solo un uomo politico: come hanno scritto commentatori, politologi, esperti dei media, professori e, non da ultimo, amici e detrattori, è stato molto di più. Ha cambiato l’Italia, ne ha estremizzato pregi e difetti, ne ha plasmato la cultura con le sue televisioni e l’assetto ...

... da 2024 in poi, restano per oraun padrone. L'apertura delle buste durante l'assemblea in ... Leggi anche Assemblea di Lega, si apre con un minuto di silenzio perCalcio: tutte le ..."È difficile guardare al futuroSilvio, ma lui voleva che guardassimo al futuro.è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti ...Franco Coppi , storico legale di Silvio, giudica negativamente l'abrogazione dell' ...considerare che l'abolizione è in contrasto con gli impegni internazionali sottoscritti con l'Onu ...

E ora, senza Berlusconi che sapeva guidare il centrodestra moderato ambrosiano, a chi toccherà Il Foglio

Parlare di Silvio Berlusconi è sempre difficile perché ci si trova di fronte ad una persona dalle doti eccezionali che qualcuno potrà dire male utilizzate, ma che non si possono negare. Personalità po ...ROMA (ITALPRESS) - "Per noi non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader. E' difficile g ...