Senato | mercoledì 21 conferenza su “Italiani nel mondo”

(Di venerdì 16 giugno 2023) – Su iniziativa delre Roberto Menia (nella foto),21 giugno 2023 alle ore 17.30 si terrà alnella sala Caduti di Nassirya unasul tema “nel: riformare le norme sul voto e sulla cittadinanza”. Dopo i saluti dell’on. Giovanni Donzelli, interverranno: il sen. Lucio Malan su “L’tà nel”; il sen. Roberto Menia su “Due ddl per il voto elettronico e il riacquisto della cittadinanza”; il comm. Vincenzo Arcobelli su “55 anni di Comitato Tricolore per glinel”. Testimonianze dei consiglieri del neo-insediato CGIE (Consiglio Generale degliall’estero). Modera: Francesco De Palo, giornalista. Le opinioni e i contenuti espressi ...

Ecco in dettaglio tutto quello che è avvenuto questa settimana a Palazzo, dove il lutto pieno è stato accolto solo nella giornata di. Inmartedì si sono tenuti regolarmente i lavori ...... Camera ehanno sospeso i lavori, il governo ha messo in pausa gli appuntamenti istituzionali fino a dopo i funerali di Stato, che si sono tenuti14 giugno, stesso giorno in cui è ...Provvedimento in aula martedì e voto"Un fatto grave", commentano i 5s pronti a ... Il decreto, su cui sono stati depositati in269 emendamenti e 70 ordini del giorno, arriverà in Aula ...