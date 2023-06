Sei ricco | compratela! | tutto da godere | Bocchino gela Massimo Giannini | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Io non sono preoccupato come, ma ci dividono molte preoccupazioni": Italo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto riferendosi al direttore de La Stampa, che si è detto perplesso in merito all'incontro tra Giorgia Meloni ed Elon Musk. Il direttore del Secolo d'Italia innanziha ricordato che un primo scambio tra i due ci fu tempo fa: "Quando l'Istat ha pubblicato gli ultimi dati sulle nascite e le morti in Italia è emerso uno squilibrio di mezzo milione di persone all'anno. Allora Elon Musk, che è attento a questi temi, ha twittato: 'L'Italia sta scomparendo, attenzione'. E la Meloni ha risposto: 'Questo è un grande problema che noi ci siamo posti appena siamo arrivati al governo'". La battuta dia Otto e mezzo Poi, ...