“Se n’è andata” Momento triste per Pierpaolo Pretelli | una decisione inevitabile | “È giusto così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023), la notizia fa presto il giro del web. Solo poche settimane fa l’ex gieffino è stato travolto nella bufera delle polemiche in seguito a una foto diffusa da The Pipol Gossip che ritraevain compagnia di una donna altrettanto nota. La foto in questione mostrava il presuntodi spalle mentre si trovava nella stessa camera di albergo di un’altra ragazza. La smentita è arrivata nel giro di poco dal diretto interessato che ha scritto: “Bellissimi, dispiace dirvi che non sono io. Mannaggia a voi, anche perché io la faccio solo con la porta chiusa”. Oggi il gossip torna all’attacco. La notizia sufa il giro del web. Il compagno di Giulia Salemi torna a essere bersaglio di notizie clamorose, proprio come quella che ha tirato in ballo ...