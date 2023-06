Scuola | presto tra i banchi arriverà Chat Gpt Via libera dai presidi | “Può essere una grande risorsa | ma servono regole e formazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023)tra iGpt. A dare il benestare all’intelligenza artificiale sono i dirigenti scolastici, a partire dal numero uno dell’Associazione italiana, Antonello Giannelli. Pochi la sanno usare ad eccezione di qualche raro caso come Alfonso D’Ambrosio, a capo dell’istituto comprensivo Lozzo Atestino, che già usaGpt per scrivere le circolari. Molti dirigenti, però, sono pronti per cominciare a prepararsi per usare la nuova tecnologia: chi fasi rende conto digià in ritardo e chiedeper poter affrontare il futuro. Tra i più preparati nell’uso dell’intelligenza artificiale c’è appunto D’Ambrosio, che ha alle spalle una laurea in fisica e un dottorato in ...