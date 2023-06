Scossa in mare al largo di Baia

Leggi su ilblogdigio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un sisma di magnitudo 2.3 è stato avvertito alle 14.59 dalla popolazione flegrea. Lasi è prodotta a 2.9 km di profondità in, aldel Castello Aragonese. Allo scopo di dibattere sulle iniziative concrete e necessarie per il bradisismo, per restituire serenità ai cittadini ed anche alla luce della grande partecipazione della Il Blog di Giò.