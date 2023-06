Scontro tra treni in Puglia | 2 condanne e 14 assoluzioni I parenti delle vittime | Sentenza ingiusta

Per il Tribunale di Trani, che ieri ha assolto 14 dei 16 imputati, lofrontaledue treni che è costato la vita a 23 passeggeri è stato la conseguenza di un errore umano, quello del ...Un'idea semplice: lodue sconosciuti (Ali Wong e Steven Yeun, perfetti) per una manovra alla guida diventa faida, sì, ma soprattutto una scusa per ignorare il caos delle rispettive vite. ...Un bel segnale di privilegiata attenzione, nelloil cittadino e la potestà punitiva dello Stato, al valore della libertà personale. In concreto, tuttavia, a questo interrogatorio non ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si torna a evocare il «bavaglio» all'informazione. Nordio ai pm: non interferite sulle leggi. Le posizioni dei partiti all'opposizione ...