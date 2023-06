Scontro frontale tra un furgone e un camion | morto un uomo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno, nella zona al confine tra Latina e Cisterna: nello schianto ha perso la vita undi 62 anni. La tragedia si è verificata intorno alle 14.30 in via Nettuno, al confine tra i territori di Latina e Cisterna...

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint - Vincent, si è verificato uno tra una Fiat Panda e un furgone Ford Transit. A bordo dell'...

Drammatico incidente in via Nettuno a Latina, un camion e un furgone si sono scontrati frontalmente a circa un chilometro dallo svincolo della Pontina in direzione Cisterna. Nel sinistro un uomo, il ...Tragedia della strada in via Nettuno a Latina, a circa un chilometro dallo svincolo della Pontina in direzione Cisterna. A scontrarsi frontalmente verso le ore 14.30 sono stati un ...