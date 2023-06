A parlare è Ibrahim, uno dei tanti dimostranti che, a Beirut , in, hanno protestato davanti a diverse banche, tra cui quella centrale, chiedendo indietro i loro risparmi. Eccoli, bruciano ...... radunatisi nei pressi delle colline di Kafr Shuba, vicino alle cosiddette Fattorie Shabaa, una zona agricola controllata di fatto da Israele ma rivendicata da decenni dal. La manifestazione ...... previste 306 assunzioni in categoria C: prove concorsuali dal 26 giugno Economia & Lavoro 9 Giu 2023trae Israele, tensione sul confine: pietre e lacrimogeni contro carri armati di ...

Scontri in Libano: i cittadini chiedono alle Banche i loro soldi TGLA7

Sale altissima la tensione al confine tra Libano e Israele: i cittadini libanesi hanno rotto le barriere di filo spinato e sono arrivati faccia a faccia con i mezzi delle Forze israeliane. Un carro ar ...Scontro tra famiglie rivali per una trattativa commerciale, un'ottantina di persone si picchiano tra la folla. La comunità libanese in Brasile conta fino a 10 milioni di persone, molti di più dei 6 mi ...