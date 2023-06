Scomparsa Kata | il commento cancellato | “Sono con lei in Germania” I genitori portati via dall’ex hotel

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Continuano le indagini sulladella piccola, la bambina di 5 anni di cui non si hanno più tracce dal pomeriggio di sabato 10 giugno. Ieri la procura di Firenze ha ascoltato separatamente i, mentre si indaga sulla pista del sequestro. Una delle ipotesi è quella dell’estorsione, legata forse al racket degli affitti nell’immobile occupato di via Boccherini in cui la bimba di origine peruviana vive con la famiglia. “Ci sentiamo confusi, frastornati. Aiutateci”, ha detto ieri il padre Miguel Angel Ramon Chillo Romero, interrogato per circa due ore, mentre la madre della bimba, Kathrina Alvarez, è stata sentita per circa un’ora. Subito dopo il colloquio la famiglia dinon ha fatto ritorno all’exAstor ma è stata trasferita in un alloggio messo a disposizione dal comune, ...