Scomparsa di Kata | i genitori allontanati dall’ex albergo Astor

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) insieme ad alcuni familiari e secretate le loro deposizioni Idella piccolanella giornata di ieri, 15 giugno, sono stati ascoltati nuovamente in Procura. Le loro deposizioni sono state secretate, per questo non si conosce il dettaglio di ciò che hanno detto. Inoltre, si è appreso che insieme ad alcuni famigliari, che vivevano nell’ex, sono statie ricollocati in un’altra struttura. Secondo quanto riportato da Fanpage.it: “Idie la famiglia dello zio sono stati riallocati in accoglienza, a cura dei servizi sociali del comune. Al momento, non è possibile indicare dove”. Leggi anche: Russia, Putin disponibile ai negoziati per risolvere il “problema ucraino” Si fa, dunque, sempre più concreta l’ipotesi del rapimento ...