Sciopero Milano | Atm | “Metro aperte | bus e tram in servizio”

La nota dell'azienda: "M4 chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta" Nonostante loproclamato ada alcuni sindacati per la giornata di oggi , secondo l'Atm "tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta). Tram, ...Pochi disagi, dunque, al momento per loprevisto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine ... contro il progettoNext, per la trasformazione di ATM S.p. A. in Azienda Speciale del Comune ...I motivi dietro lodi oggi La decisione di scioperare non è casuale, ma è stata presa per ... In particolare, il sindacato si oppone al progetto "Next " che mira a trasformare Atm spa ...

Sciopero mezzi Atm a Milano venerdì 16 giugno 2023: orari e fasce di garanzia IL GIORNO

(Adnkronos) – Nonostante lo sciopero proclamato a Milano da alcuni sindacati per la giornata di oggi, secondo l’Atm “tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi ...Sciopero Atm a Milano nella giornata di venerdì 16 giugno. Queste le fasce garantite e gli orari dello stop dei mezzi: Il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8: ...