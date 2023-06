Sciopero Milano | Atm | “Metro aperte | bus e tram in servizio”

Nonostante loproclamato ada alcuni sindacati per la giornata di oggi, secondo l'Atm 'tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta). Tram, ...Nonostante loproclamato ada alcuni sindacati per la giornata di oggi, secondo l'Atm "tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta). Tram, ...Pochi disagi, dunque, al momento per loprevisto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine ... contro il progettoNext, per la trasformazione di ATM S.p. A. in Azienda Speciale del Comune ...

Sciopero mezzi Atm a Milano venerdì 16 giugno 2023: orari e fasce di garanzia IL GIORNO

Nel 2022 sono stati effettuati 1.129 scioperi nei settori dei servizi pubblici essenziali, rispetto ai 1.009 del 2021. Ma gli ultimi sei anni evidenziano una riduzione del conflitto, considerando che ...Nonostante lo sciopero proclamato a Milano da alcuni sindacati per la giornata di oggi, secondo l’Atm “tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova t ...