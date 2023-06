Scioperi | Garante | in calo | da 1 617 in 2017 a 1 129 in 2022

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA – “In coincidenza con la crisi pandemica” si è evidenziata “una riduzione del conflitto. In particolare, si è passati da 1.617effettuati nela 894 nel 2020 (anno della crisi pandemica), 1.009 nel 2021 e 1.129 nel”. questi i dati che emergono dalla Relazione annuale della presidente della Commissione di garanzia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I benzinai confermano lo sciopero: “Il cartello ci penalizza” Sciopero aerei 2 aprile: cosa fare per salvare il viaggio La Banca Centrale Europea prosegue coi tassi invariati Situazione economia italiana ottobreDistribuzione dei dipendenti pubblici nelle Regioni d’Italia Congedo parentale autonomi, come funziona e quali sono i tempi per la ...

: in calo, da 1.617 in 2017 a 1.129 in 2022 In linea generale, scrive la presidente Razzolini, 'può confermarsi l'efficacia dell'attività preventiva esercitata da questa Autorità. In ...ROMA - Nel 2022 sono stati effettuati 1.129nei settori dei servizi pubblici essenziali, rispetto ai 1.009 del 2021. Ma gli ultimi sei anni evidenziano una riduzione del conflitto, considerando che nel 2017 le astensioni sono state 1.Razzolini ha poi evidenziato l' ondata diche ha caratterizzato l' Europa negli ultimi mesi. La presidente ha spiegato il fenomeno citando tre fattori: crisi energetica, incertezza economica,...

Garante, 1.129 scioperi nel 2022, erano 1.617 nel 2017 Agenzia ANSA

ROMA - "In coincidenza con la crisi pandemica" si è evidenziata "una riduzione del conflitto. In particolare, si è passati da 1.617 scioperi effettuati nel ...(Teleborsa) - La presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Orsola Razzolini, ha certificato che "in coincidenza con la crisi ...