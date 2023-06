Scienza | materia oscura-rete cosmica | scoperti nuovi collegamenti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) In uno studio pubblicato oggi sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ricercatori dell’Universita’ di Toronto hanno rivelato una svolta teorica che potrebbe spiegare sia la natura dellainvisibile che la struttura su larga scala dell’universo conosciuta come la. Il risultato stabilisce un nuovo collegamento tra questi due problemi di lunga data nell’astronomia, aprendo nuove possibilità per la comprensione del cosmo. La ricerca suggerisce che il “problema di aggregazione”, incentrato sulla distribuzione inaspettatamente uniforme dellasu larga scala in tutto il cosmo, potrebbe essere un segno che lae’ composta da ipotetiche particelle ultraleggere chiamate assioni. Le implicazioni della dimostrazione ...