Schlein ai funerali? Ecco faceva la sua fedelissima mentre l' Italia piangeva il Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Se l'immaginassimo come il Tom Sawyer dei romanzi di Mark Twain, il ragazzo che osservava da dietro un cespuglio le proprie finte esequie; be', a Silvio Berlusconi il suo funerale visto dall'alto sarebbe piaciuto. C'era la vertigine dell'insieme. L'inno alla gioia nell'omelia dell'arcivescovo Delpini; la folla comune, sterminata e persa nella liturgia ambrosiana; la doverosa presenza di rappresentati dello spettacolo, dello sport, della politica: il cavaliere avrebbe gradito tutto questo. Probabilmente, però, nonostante la sua irresistibile voglia d'essere amato, Silvio non avrebbe gradito l'ipocrisia. Tipo quella di Elly. Per dire. È freudianamente interessante osservare la presenza della segretaria del Pd, a lento passo dietro al feretro e nel Duomo immerso in un fragore silenzioso;, contestualmente, il suo braccio destro, la ...